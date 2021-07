La mañana de este martes sostuvieron una reunión el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el Ministro de Educación Raúl Figueroa.

La cita se da en el marco del plan de retorno a clases presentado por el Gobierno en el nuevo Paso a Paso, donde se pretende regresar paulatinamente a los establecimientos, incluso en las comunas que están en cuarentena.

Sobre esto, Orrego comentó que exigieron al Gobierno que esto “se haga de manera segura. No podemos exponer ni a los profesores, ni a los paradocentes, ni a los auxiliares y tampoco a los niños a ningún rebrote de COVID-19 porque no estén las medidas adecuadas ni de distanciamiento social. No todas las comunas tienen las mismas condiciones y que, inclusive, dentro de la misma comuna hay distintas realidades”.

Además, la autoridad local apuntó a se manejen varias alternativas, teniendo en cuenta la posibilidad de un rebrote de casos que podría afectar a la región.

Por esto, el gobernador dijo que “se requiere que muchos alumnos tengan acceso a internet, porque vamos a continuar por un buen tiempo con este sistema híbrido en que van a venir niños presenciales y otros niños en las casas. Para eso, se requiere que el Gobierno destine recursos a la conectividad. También, y ahí entramos nosotros, es que en las comunas donde habitan esos niños tengan conectividad”.

“No basta con un tablet con banda ancha, en eso nos vamos a reunir esta semana con la industria, para efectos de plantear, a corto plazo, y garantizar la conectividad en aquellas comunas que tienen zona roja”, agregó.

También, añadió que es necesario “diferir el horario de entrada, creemos que una manera de garantizar el distanciamiento social en el transporte público, estoy pensando en los estudiantes de la educación superior y de tercero y cuarto medio, es que no todos entren en el mismo horario en que las personas van a trabajar”.

“Ayer la alcaldesa de Santiago (Irací Hassler) decía que 19 de los 44 colegios tenían problemas, entonces cómo ayudamos a esos colegios en vez de obligarlos a todos”, comentó.

Por otro lado, el ministro Figueroa informó que “el 70% de los establecimientos educaciones de la RM ha tenido actividad presencial durante el primer semestre. Los recursos han estado y siguen estando disponible”.

“Creemos que la base de un trabajo coordinado es un fundamental para que todos, sin distinción, podamos trabajar en un solo objetivo, que es entregar todas las condiciones para que los alumnos, con seguridad puedan encontrarse en una sala de clases”, concluyó.