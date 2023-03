Ministro Jackson sobre su cuñado: “No he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de Vicente”

Tras la polémica generada por la contratación de Vicente Gutiérrez, cuñado del ministro Giorgio Jackson, en el Ministerio de Obras Públicas, durante horas de este viernes el titular de Desarrollo Social se refirió por primera vez al tema en un punto de prensa.

“Se entiende la legítima duda que puedan tener las personas y ante eso quisiera declarar, por única vez, que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de, en este caso, Vicente, quien fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas en su momento por su calidad de periodista”, señaló tras una actividad con el Fosis.

En esa línea, aseguró que “no me extraña, no me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político, muchas veces desde la oposición que busquen encontrar algún tipo de conexión, algún tipo de relación para enlodar tanto la imagen personal como también al proyecto político”.

Consultada por el mismo tema, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, expresó que “esto estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, donde el ex funcionario presenta su renuncia, renuncia que fue aceptada por las razones que obviamente lo motivaron a él a presentarla. Eso es todo lo que podemos señalar”.

El caso y la defensa de Gutiérrez

Esta semana se dio a conocer a través de transparencia que el periodista Vicente Gutiérrez Berner, —hermano de Camila Gutiérrez Berner, quien es la actual pareja del ministro Jackson—, estaba contratado en el ministerio de Obras Públicas, específicamente en el Plan de Infraestructura del Buen Vivir, y recibía una remuneración a honorarios de $2.183.908.

Luego de desatarse la polémica, Gutiérrez presentó su renuncias y, a través de sus redes sociales, aseguró que “nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales”.

“Desde que me titulé -hace 6 años- he trabajado en diputaciones, fundaciones y medios de comunicación, postulando, enviando currículum y pasando entrevistas. Sé que las confianzas son difíciles en estos tiempos, pero quiero dejar claro que NINGÚN familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”, fue parte de lo que afirmó.