Ministro Grau se retracta sobre antiguos tuits contra Carabineros: “Es algo que no comparto en la actualidad”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se retractó este viernes sobre sus antiguos y polémicos tuits que salieron a luz en medio de la conmoción por el asesinato del sargento Carlos Retamal en San Antonio, Región de Valparaíso.

En las publicaciones que se remontan a los años 2013, 2020 y 2021, el actual secretario de Estado se refería a la institución policial en duros términos, tachándolos de “asesinos” y “criminales”.

La última publicación, realizada el pasado 5 de febrero de 2021, escribió: “Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles”.

Ministro Grau se retracta

Este viernes, el titular de Economía fue consultado sobre estos polémicos dichos, indicando que “nosotros como gobierno respaldamos totalmente a Carabineros, cumplen una función fundamental en nuestra sociedad”.

“Esos tuits fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración, lo digo a nivel personal, hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración, pero la forma y lo que allí está dicho es algo que no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro“, afirmó.

En esa misma línea, añadió que “es muy importante que como gobierno nosotros contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte por respaldar la función de Carabineros“.

“Así que he decidido borrar estos tuits. Trato de no hacerlo, porque uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado, pero entiendo que en la actualidad, comentarios de este tipo no contribuyen en nada y por eso tomé esa decisión“, cerró.