Durante la mañana de este viernes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, comentó en una entrevista radial que retiró el primer 10% de las AFP y argumentó que en ese momento no formaba parte del gabinete presidencial.

“Yo no estaba en el gobierno y en ese momento lo pude hacer”, explicó a Radio Bio Bío, y agregó que “el primero lo hice, de ahí en adelante no los he hecho”.

El titular de Haciendo continuó al expresar que “en ese momento lo hice porque también uno pensaba que esto era una política totalmente transitoria, pero después cuando uno se da cuenta que empiezan a ocurrir más cosas uno se preocupa de sus propios fondos de pensiones”.

Dichas declaraciones tuvieron varias repercusiones en el mundo político, donde hubo reacciones divididas.

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, defendió el actuar de Cerda al decir que “él dice que hizo uso de ese retiro, que además no fue cuestionado frente al Tribunal Constitucional, él no era ministro al hacerlo, habrá tenido sus razones, como más del 90 y tanto por ciento de la población que así también lo hizo”.

Por su parte, el diputado DC, Matías Walker, también se demostró a favor de lo que hizo el ministro Cerda al decir que “como cualquier ciudadano, ejerció su derecho a retirar su 10%, ni siquiera era ministro en ese momento y, por lo tanto, el llamado que yo le hago es a que no le neguemos a personas que realmente lo necesitan”.

Un pensamiento parecido fue el del senador de la UDI Iván Moreira, quien dijo que “es lo que hicieron casi todos los chilenos, de retirar por las necesidades del momento el primer retiro, en eso, no le veo ningún inconveniente porque la universalidad significa que es para todos, guste o no guste”.

“Una situación de esa naturaleza no tiene por qué reflejarse en las decisiones que tenemos que tomar en el cuarto retiro, lo que sí tengo claro, que si hoy día hay un cuarto retiro va a venir un quinto, un sexto y finalmente yo soy partidario del retiro del 100%”, continuó.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón (DC) también tuvo palabras de apoyo a Cerda. “No creo que el hecho de que lo haya retirado lo inhabilite de la discusión o mucho menos que cambie su postura respecto del retiro. Creo que el tomó una opción que existía, que era legítima y que estaba legislada” y agregó que “yo le preguntaría dónde puso la plata” porque “yo la puse en la cuenta 2”, dijo en Cooperativa.

Por otro lado, el senador PS, Alfondo de Urresti, fue uno de los políticos que cuestionó el retiro del primer 10% de Cerda. “Esto demuestra la inconsistencia, la hipocresía de este gobierno, un señor que era en ese momento director de Codelco y que hoy día es ministro de Hacienda, hizo este giro y nos decían que esto iba a ser catastrofista”, dijo.

“Hoy día claramente está impidiendo que se pueda hacer un retiro para la gente más humilde, esto realmente es impresentable, ojalá el ministro de Hacienda renuncie”, señaló.

Marcos Ilabaca (PS) también tuvo declaraciones al respecto y emplazó al ministro por ser funcionario de Codelco. “Si lo hizo, ¿por qué hoy día quiere prohibirle esa posibilidad a los millones de chilenos que está esperanzados de poder tener estos recursos?”, expuso.