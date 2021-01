Luego que gran parte del territorio nacional recibiera la tarde del sábado un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) por el sismo 7.0° en la Antártica chilena, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio a conocer las razones técnicas detrás de este error que provocó la evacuación de algunos sectores costeros del país.

En primer lugar, el secretario de Estado lamentó las externalidades que este problema pudo causar, asegurando que “le pedí al director de la Onemi, a su equipo y la empresa que tiene externalizado parte de este sistema, hacer una investigación acuciosa y entregara reporte la mañana de este domingo“.

“Pese al error que se cometió ayer, quiero hacer un llamado a la gente que este es un sistema que se ha utilizado, por ejemplo, para evitar pérdidas humanas en el último incendio forestal en Quilpué (…) ahí se segmentó en una comuna en particular, se especificaron sectores a evacuar y funcionó bien”, destacó la autoridad, aclarando que “el sistema regularmente funciona y funciona bien”.

Sin embargo, el problema apunta a que “el segmento de la Antártida no se había utilizado antes; al enviar el mensaje al segmento de la Antártida, por alguna razona que se esté investigando, y que a la empresa responsable le he pedido las explicaciones, se conectó con el resto de los segmentos y ahí puede estar el origen del problema“.

“Tenemos que revisar la relación contractual con la empresa (Global System) que ha estado presente en la reunión”, destacó el ministro, asegurando que “necesito saber si es que en esos contratos hay por cierto una responsabilidad en esta materia, cuando uno está segmentando un lugar determinado y ese segmento se dispara a todo Chile”, aseguró Delgado.

Por ello, el titular del Interior informó que hasta el momento “se ha descartado que el error esté en el operador SAE de la Onemi, quien marcó correctamente el segmento Antártica”, indicando que “el error ocurre después, cuando la empresa externa tiene que enviar la información a servidores que están fuera de Chile y ellos los bajan a las compañías de telefonía”.

“Vamos a hacer responsables a quienes tengan que responder por esta falla, que seguramente está ligada al sistema operativo donde los segmentos tienen que operar con las antenas correspondientes y con el envío de la información oportuna”, concluyó.

Por otro lado, también apuntó al contenido del mensaje que en este caso no especificó que se trataba de un sismo en la Antártica, precisamente debido a que la alerta solo debía llegar a ese segmento del país y no a todo Chile. Pese a esto, indicó que el error sirve como “aprendizaje por el tipo de texto que se está enviando” en este sistema.

Finalmente estableció que “lo que vimos como consecuencia de este mensaje es inaceptable”, añadiendo que “he manifestado no solamente mi preocupación, sino que también mi irritación con respecto a este tema. Por eso le exigí al director de la Onemi que hiciera las reuniones necesarias para tener la información temprano”.

“No voy a quedar conforme hasta no determinar qué ocurrió (…). Estoy muy molesto con esto, y quiero que esto se aclare porque lo primero para gobierno es la tranquilidad de las personas (…). No voy a descansar hasta que las responsabilidades estén claras, y las personas o empresas que no cumplieron con su mandato, tengan las responsabilidades claras“, sentenció el ministro del Interior.