El nuevo ministro de Educación, Marco Ávila, se refirió este sábado a la última modificación realizada por el anterior gobierno al Plan Paso a Paso, donde se estableció como “voluntaria” la asistencia a clases.

Según indicó el secretario de Estado durante esta mañana, esta medida no fue informada a las autoridades entrantes. “No entendemos, esto se publicó un día antes del cambio de mando. Desconocemos la razón, además deduzco que no hubo acuerdo, probablemente, entre el ministro Paris y el ministro Figueroa”, señaló.

En ese sentido, Ávila puso en duda si su antecesor estuvo de acuerdo con este cambio: “El ministro Figueroa planteaba la presencialidad y ahora el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud dice otra cosa. Entonces hoy día nos tenemos que hacer cargo de las discrepancias de estos dos ministerios“.

Lee también: Ministra Vallejo aclara que el nuevo logo del gobierno es provisorio: Será actualizado en los próximos días

No obstante, recalcó que la actual administración está coordinada hace cinco semanas con la cartera sanitaria, liderada María Yarza, para “trabajar en conjunto en las adecuaciones que podría tener este protocolo. Queríamos hacerlo con calma durante la semana, conversar con las comunidades y nos pilla de sorpresa“.

“Es una falsa polémica lo de la obligatoriedad. La educación siempre ha sido obligatoria en Chile, ese no es el tema, más bien es cómo logramos generar confianza en las comunidades educativas, especialmente en madres, padres y cuidadores para que los estudiantes vuelvan a las aulas”, agregó.

Sobre esto último, añadió que busca “generar confianza con protocolos serios y cambiados a última hora como pasó ahora. Espero de verdad, aunque esté fuera, que el ex ministro Paris se responsabilice de esto y si estuvo de acuerdo o no el ministro Figueroa”.