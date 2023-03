Ministro Marcel se suma a llamados contra sexto retiro de las AFP: “Hoy las condiciones son muy diferentes”

La mañana de este domingo, CHV Noticias conversó con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acerca de los auspiciosos índices económicos luego de que en 2022 se vaticinaran oscuros escenarios en este plano.

Son varios los indicadores han mejorado, tanto en Chile como en el mundo. El ministro expresó que “gran parte de la mejora que hemos tenido es fundamentalmente local”, como el crecimiento del consumo durable y el aumento en el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec).

Al respecto, el titular de Hacienda explicó que “quizás esas predicciones eran demasiado pesimistas. Nosotros desde comienzo del gobierno, señalamos que el 2023 no era un año que estaba escrito en piedra, que las cosas podían ser mejor. Y a medida que avanzó el año, constatamos que la economía no estaba teniendo un ajuste tan drástico y doloroso como se anticipaba”. “Estas cifras de ahora van ratificando esa visión”, agregó.

Además, destacó que en febrero la economía creció 0,5% más que en el mes anterior, así como enero lo hizo respecto del pasado diciembre. “Todo eso indica que eso no es una golondrina que puede o no puede hacer verano, sino que en realidad es algo más sólido que está ocurriendo”.

Sexto retiro del 10%

La autoridad también abordó la discusión parlamentaria sobre un sexto retiro del 10% de las AFP. Al respecto, el ministro manifestó que “hoy las condiciones son muy diferentes que durante la discusión de los primeros retiros. Son diferentes desde el punto de vista macroeconómico. La economía está en un curso de estabilización y va a comenzar a crecer durante los próximos meses. El desempleo afortunadamente no ha aumentado. Y aquello que afectó tanto en la época del COVID-19, que era que la gente no pudiera salir a trabajar, por supuesto que no es algo que esté ocurriendo hoy día”.

En ese sentido, agregó que como país hemos vivido tres años de permanente incertidumbre y que se ha comprobado que los retiros de fondos previsionales tienen efectos negativos “sobre la inflación, sobre el valor del dólar, sobre una serie de indicadores financieros”. “(El gobierno) ya formuló sus propuestas de apoyo a los sectores de menores ingresos, están en discusión desde enero, el lunes se van a votar esas propuestas en la Comisión de Hacienda del Senado”, complementó.

Esas propuestas se traducen en apoyos directos para los sectores más afectados. “Más de 3 millones de personas van a recibir un bono de $120 mil. Por otra parte, incluye un aumento de más de 20% en la Asignación Familiar, que es un aumento permanente. Incluye este Bolsillo Familiar Electrónico, que es una novedad en política pública, que va a permitir que las personas, al momento de hacer sus compras, especialmente de alimentos, tengan una rebaja de 20% de descuento en el valor de la compra, con un límite que corresponde, más o menos, al valor de la Canasta Básica de Alimentos“.

Por último, Mario Marcel se refirió a una de las iniciativas fundamentales del gobierno del presidente Gabriel Boric, la reforma tributaria. Dado que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, comentó que es necesario negociar con la oposición. De todos modos, adelantó que hay varios senadores de distintos sectores políticos que tienen interés en dar curso a la implementación de esa reforma, cuyos objetivos son aumentar la recaudación para mejorar los beneficios sociales y hacer que quienes tienen más dinero, paguen mayores impuestos.