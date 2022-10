Ministro de Obras Públicas descarta “perdonazo” en el TAG, pero adelanta incentivos para el pago de deudas

El movimiento No Más TAG bloqueó dos sectores de autopistas urbanas en la Región Metropolitana durante el lunes, con el objetivo de visibilizar sus demandas, las que incluyen la rebaja en el valor de los peajes en un 80% y la condonación de las multas por el no pago del servicio.

Es por ello que el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, comentó los hechos ocurridos en la jornada de ayer y se refirió a las solicitudes emanadas por los conductores que se manifestaron en las carreteras.

“Me he comprometido que, en ese sentido, vamos a tener un avance significativo, que no se trate de ‘perdonazos’ puntuales, que haga feliz a un grupo en específico”, aseveró el secretario de Estado. “Si no que realmente ayude a la ciudadanía. En estos momentos estamos ingresando un proyecto de ley que permite hacer dos cosas”, adelantó en Radio ADN.

El primer punto, de acuerdo con el secretario de Estado, consiste en unificar las cuentas en un solo sitio web con el objetivo de ver todas las deudas que se tiene con las empresas en un mismo lugar.

En tanto, el segundo tiene relación con el pago de la deuda. “Vamos a tener incentivos de que, quien quiera pagar la deuda, se le elimine todos los intereses y gastos de cobranza, lo que puede llegar hasta un 80% de la deuda adicional que se le podría eliminar”, aseguro la autoridad, agregando que se trata de una “condonación de los intereses y paga la deuda directa y vuelve al sistema”.

Finalmente, el ministro planteó que “los costos de la vida en Santiago no pueden ser subsidiados por el resto de las regiones”, puesto que, aunque comparte la preocupación de los ciudadanos ante el costo de la vida, se debe tener una “política nacional tarifaria” para enfrentar esta problemática en todo el país.