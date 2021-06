El ministro de Salud, Enrique Paris, llegó durante la mañana de este domingo al Liceo Carmela Carvajal, ubicado en la comuna de Providencia, para emitir su voto en la segunda vuelta de gobernadores.

En una jornada en que cumple un año como titular de la cartera, la autoridad se refirió a la polémica con el Colegio Médico, que expresó una “profunda indignación” luego de este resaltara el trabajo en el Hospital de Castro, donde “a diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, han logrado aumentar las camas UTI de 5 a 24”.

“Toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega y sacrificio. Nadie se quejó”, añadió.

Al respecto, el ministro sostuvo que “yo no me referí a Santiago, yo me referí nada más que al hecho que estaba ocurriendo en el Hospital Barros Luco, ellos malinterpretaron y mal utilizaron esa declaración porque 137 funcionarios del hospital fueron capaces de bloquear 25 camas que en este minuto son fundamentales, yo no me referí al resto, ellos mal entendieron”.

Además, descartó que hubiera distancia con el personal de salud y manifestó que “hay cansancio, hay agotamiento de todos, ustedes también han dicho que yo estoy agotado y es normal, pero tenemos que seguir luchando, no se pueden dejar abandonadas 25 camas en medio de la pandemia, yo me refería a ese hecho”.

Consultado sobre si se arrepiente, Paris afirmó: “¿Por qué voy a rectificar si yo no me referí a todo el equipo de salud?”. Al indicarle que desde el Colmed se sintieron maltratados, la autoridad añadió que “si se entendió eso, les pido disculpas”.

Por otra parte, sobre la gestión de la pandemia, el ministro destacó que “la trazabilidad ha ido mejorando enormemente, no es verdad que el tema de trazabilidad esté en mala situación en este momento, todo lo contrario, ha mejorado“.

Finalmente, sostuvo que “el pase movilidad yo creo que ha sido bien evaluado en el sentido de que permitió vacunar a más de 900 mil personas luego de lanzarlo“.