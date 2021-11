Durante el balance del Ministerio de Salud realizado este lunes, el titular de la cartera Enrique Paris envió un “cariñoso saludo” a la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic.

“Quisiera enviar un cálido, un cariñoso saludo a la senadora Goic. Nosotros, durante estos meses en el Ministerio de Salud, hemos aprobado 23 leyes relacionadas con Salud, y muchas de esas leyes han contado con el apoyo de los comités de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados”, explicó el secretario de Estado antes de pasar a las preguntas de los periodistas.

En ese sentido, sostuvo que “como la senadora Goic ha dirigido durante muchos meses la comisión de Salud, hemos avanzado en leyes importantísimas, y la que más quiero destacar es la ley del cáncer”.

Con evidente molestia, la autoridad sanitaria salió a defender a la parlamentaria por las recientes críticas que ha recibido tras votar en contra del proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Por eso, ante los ataques infundados, groseros e incompresibles que ha recibido la senadora Goic, yo le doy mi apoyo, todo mi cariño. Un abrazo cariñoso para que siga siendo leal a sus principios“, cerró Paris.

Denuncia por amenazas

Carolina Goic, quien fue la única legisladora de oposición que votó en contra de la iniciativa parlamentaria en la Cámara Alta, interpuso una demanda ante la Policía de Investigaciones (PDI) por el delito de amenazas.

“Uno puede aceptar la crítica, puede aceptar incluso los insultos; uno sabe que está expuesta. Pero lo que no podemos aceptar ni normalizar, son las amenazas. Frente a cada amenaza, he hecho la denuncia como corresponde y espero que se busque a quienes están detrás. Eso lo espero no solo en mi caso, sino que en cualquier persona”, reflexionó la legisladora en conversación con La Segunda.

Asimismo, añadió que “tenemos que marcar con claridad el límite. No puede ser que normalicemos que alguien esté expuesto a la funa, a la furia de las redes sociales. Me resisto a que se legitime la funa, tenemos que recuperar la capacidad de dialogar con argumentos, reconociendo nuestras diferencias y, a partir de eso, generar acuerdos. En el mundo político tenemos que dar el ejemplo”.

“Mucha gente dio la vida para recuperar la democracia y eso es el derecho a pensar distinto, y hay una mayoría que se respeta. No puede ser que el que piensa distinto tenga que ser anulado, que es lo que está sucediendo”, apuntó la ex candidata presidencial.