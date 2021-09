El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, destacó el homenaje durante la Parada Militar 2021 al cabo segundo del Ejército, Bryan Castillo, cuyas piernas fueron amputadas tras ser atropellado mientras controlaba el toque de queda en Curicó.

“La decisión de hacerle un homenaje a toda la gente de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI por este periodo larguísimo, 18 meses en Estado de Excepción con toque de queda y resguardo en las noches, dieron como resultado que más de un centenar de personas de las FF.AA. y Carabineros fueron agredidas, una de ellas el cabo Castillo“, señaló.

Lee también: “Los países no pueden vivir de los bonos”: Presidente Piñera reflexionó sobre su gestión tras la Parada Militar

El secretario de Estado catalogó el reconocimiento al funcionario militar como “una situación muy destacable”, ya que el “cabo Castillo sigue al interior del Ejército, ha hecho un periodo de rehabilitación y creo que es una persona que debemos poner como un ejemplo dentro de lo que es la resiliencia frente a una situación tan grave como lo que le ocurrió”.

El lamentable hecho, ocurrido durante la noche del pasado 8 de enero, ocurrió cuando Castillo estaba efectuando un control a unos ciclistas. En ese instante, la conductora de un automóvil particular lo atropelló contra el vehículo militar en que se movilizaba.

Querella por compra de helicópteros militares

Prokurica también fue consultado por la querella por fraude al Fisco interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego que Contraloría detectara que la Brigada de Aviación del Ejército de Chile (BAVE) habría pagado millonarios sobreprecios por helicópteros de guerra y repuestos.

El órgano contralor buscó verificar traspasos monetarios bajo el proyecto “Rotor” entre 2014 y 2017, en el que se compró dos aeronaves militares a las empresas Europter S.A. y Airbus Helicopters. El total de la compra alcanzó los $57,4 millones.

Al respecto, el ministro recalcó que “estos son hechos que ocurrieron el año 2014, estamos en el 2021, no por eso no hay que sopesar lo que ocurre y el Ejército está cooperando con los tribunales y la Fiscalía para los efectos de aclarar este tema, de tal manera determinar si hubo o no responsabilidades en esto“.