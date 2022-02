“Es un fracaso que una persona tome las armas para resolver los conflictos, es un fracaso como sociedad. Esto es un problema que va más allá de un gobierno de turno, en donde efectivamente hay grupos que optaron por la violencia”.

Con esas palabras, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, definió la decisión de implementar y renovar el Estado de Excepción en la macrozona sur.

En conversación con La Tercera, el secretario de Estado manifestó que “nosotros con terroristas no nos sentamos a conversar nunca”.

En ese sentido, indicó que “lo que ocurre en La Araucanía con la presencia de drogas, robo de madera, armas, violencia, es lo mismo que le molesta a cualquier persona en cualquier parte de Chile. Entonces, con esas personas nosotros no transamos y para eso fue el Estado de Excepción que efectivamente ha logrado números importantes de detenidos, ha logrado bajar los ataques, más allá de que efectivamente hemos tenido situaciones de violencia”

“¿Qué nos ha faltado? Por supuesto que nos ha faltado, a lo mejor, poder desarticular a más bandas criminales como hubiésemos querido en la macrozona sur”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que el Estado de Excepción “es complementario a dialogar, avanzar, trabajar sectorialmente y seguir avanzando en los planes regionales. La pregunta que hay detrás de esa afirmación es con quién dialogar”.

“¿Voy a dialogar con aquel mapuche que hoy día tiene una actividad productiva legal, que quiere salir adelante? Por supuesto. ¿Vamos a dialogar con quienes nos amenazan con fusiles M16 en redes sociales? Nosotros no estamos disponibles y esa es la diferencia”, declaró.

Respecto al rol de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), el jefe de la cartera de Interior y Seguridad Pública aseguró que “hasta ahora, lo que tenemos de la CAM son comunicados cada vez más violentos. Tendría que haber una prueba de confianza de que efectivamente dejarán las armas de manera sistemática y no sólo una cosa momentánea de que dejan las armas mientras conversamos. Ellos no tienen intenciones de dejar las armas y, por eso, nosotros no estuvimos ni cerca de conversar con ellos”.