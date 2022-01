Ampliamente criticada ha sido la convencional constituyente Teresa Marinovic por el no uso de mascarilla durante las sesiones de la Convención.

Esta vez, la independiente pro Partido Republicano se llevó una llamada de atención al utilizar el tapaboca de manera incorrecta en plena votación para elegir al nuevo presidente o presidenta del órgano.

Ante la solicitud de ponerse bien el barbijo, la licenciada en Filosofía reaccionó solo con una sonrisa, sin corregir su uso. En respuesta, el pleno la pifió.

Cabe destacar que esta no fue la primera vez que la convencional por el distrito 10 es capturada con la mascarilla en su mentón y no tapando correctamente su nariz y boca.

“Hay una obsesión conmigo”

Consultada por su actitud, Marinovic dijo que “el uso de la mascarilla no es obligatorio, y además hay una cosa de criterio. (El hemiciclo) es un lugar gigantesco, con unos 20 metros de alto. Hay mucha distancia y en general, se cumplen estándares muchos más exigentes que en un restaurante, por ejemplo”.

En todo caso, expuso que “más allá de eso, hay una obsesión conmigo (…) No te puedes imaginar la cantidad de fotos que me mandaron ayer a propósito de otros convencionales sin mascarilla. Debieron haber sido unos 20. Entonces la única persona en titulares soy yo”.

Para corroborar sus comentarios, la constituyente publicó un tuit compartiendo diversas fotos de sus pares sin mascarilla.

Por otro lado, este jueves escribió unas polémicas declaraciones en su cuenta de Twitter, acusando la existencia de una “dictadura sanitaria”, término acuñado por el ex líder del Partido Republicano y otrora candidato presidencial José Antonio Kast.

“No soy anti-vacunas. No creo que el virus sea inexistente. No tengo inclinación a creer en teorías conspiranoicas. Pero creo en la libertad, y en que hemos cedido demasiadas libertades individuales en nombre de la salud. Llegó el momento de decir BASTA #DictaduraSanitaria”, señaló en la red social.

“No nos parece correcto”

En ese contexto, el ministro de Salud, Enrique Paris fue consultado al respecto y entregó la postura del Ministerio sobre el tema, advirtiendo la posibilidad de un sumario sanitario.

“No nos parece correcto que una convencional no use la mascarilla, no respete las normas sanitarias. Por lo tanto, si desde la Convención hay una denuncia, obviamente que la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación”, dijo este jueves el secretario de Estado.

“Llamo a todas las personas a respetar las normas sanitarias. Las autoridades, sobre todo, tienen que dar un ejemplo y si una convencional no respeta las normas sanitarias, obviamente que no está contribuyendo al buen manejo de la pandemia”, añadió.