Después de 4 meses: Minsal reconoció error tras informar que activista trans “vive con VIH”

El Ministerio de Salud (Minsal) rectificó su publicación en redes sociales donde indicaron que la activista Lorraine Salvo “vive con VIH“. Sin embargo, ella nunca ha sido diagnosticada con la enfermedad.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), la cartera agradeció el “compromiso” de la activista en materia de salud pública y aprovechó de ofrecer disculpas “por informar erróneamente en redes sociales, que vive con VIH, cuando no es así”.

“Esperamos seguir trabajando de manera conjunta por los derechos de las personas trans“, añadieron.

Cabe mencionar que la publicación corresponde a septiembre de 2023 y recién este martes, cuatro meses después de lo ocurrido, el Ministerio reconoció el error públicamente.

Agradecemos el compromiso de la activista trans Lorraine Salvo @LORRAINERGUA, en políticas de salud. Le ofrecemos disculpas por informar erróneamente en RRSS, que vive con VIH, cuando no es así. Esperamos seguir trabajando de manera conjunta por los derechos de las personas trans pic.twitter.com/dxSW7kEjjv — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 16, 2024

Activista reaccionó a publicación errónea del Minsal

En entrevista con The Clinic, Salvo tildó este hecho como “grave” y aseguró que “si le pasara a cualquier persona, a lo mejor la decisión no hubiera sido esperar un desmentido. A lo mejor la decisión hubiera sido tirarse al Metro”.

Sin embargo, pese a lo anterior, la activista trans descartó una acción judicial en contra del Minsal.

“Yo nunca he buscado indemnizaciones económicas, no porque no necesite o sea orgullosa. Pero si es por conseguir plata, prefiero que me den la oportunidad de trabajar y ganar plata. Y no por estas situaciones en las que yo soy víctima, porque prefiero que esto genere cambios”, remató.

