El ministerio de Salud anunciará el nuevo plan de fronteras que debería flexibilizar los requisitos para viajar al extranjero. Se baraja la opción de permitir la salida sin permisos especiales en Comisaría Virtual para quienes tengan completadas sus vacunas. Según afirmó Jaime Bellolio, ministro Secretario General de Gobierno “lo que han hecho otros países del mundo, Australia o Nueva Zelanda, es que no tienen restricción de salida, pero si de entrada”, argumentando que la idea es que no entren las nuevas cepas de COVID-19 al país. Por otra parte, denuncian que aún no existe un sistema que permita validar las vacunas de chilenos y extranjeros recibidas en el exterior.