En la Cuenta Pública de este martes, el presidente Sebastián Piñera anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario que ya está en el Congreso.

“Debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado, y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, expresó Piñera en el discurso.

La iniciativa fue analizada por diversos actores del mundo político, entre los que están los candidatos presidenciales del oficialismo, quienes tuvieron dispares reacciones.

En este marco, el independiente Sebastián Sichel respaldó la iniciativa, lo que confirmó a través de un video en sus redes sociales.

“No hay familias incorrectas o correctas, hay familias donde existe amor y hay voluntad de permanencia. Buena noticia que el presidente haya anunciado el matrimonio igualitario para aquellos que creemos en la familia y que el Estado debe brindarles las mejores redes de protección posible, en este caso a aquellos que del mismo sexo deciden, amándose, armar una pareja para siempre”, aseguró.

Similar fue la respuesta del aspirante de Evópoli, Ignacio Briones, quien la catalogó como una “excelente noticia” y pidió además agregar el punto de la adopción homoparental, proyecto que también se está discutiendo en el Congreso.

“No podemos tener ciudadanos de primera y segunda clase, en cuanto a sus derechos. Y no se trata solo de parejas, si no que de familias desprotegidas por el Estado: la adopción debe ser parte del proyecto”, escribió en su Twitter.

El que también se mostró a favor fue el candidato de RN Mario Desbordes, pero, al mismo tiempo, añadió que esto “causó sorpresa” y también “molestia en el sector.

“Hay molestia en mi sector. Escuché al diputado Schalper y a los diputados de la bancada evangélica. Yo estoy a favor, pero entiendo que sí es efectivo que había algún grado de compromiso de no impulsar esto”, dijo a Radio BíoBío.

Por otro lado, la carta de la UDI, Joaquín Lavín, apuntó a que en su concepción personal “el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia, igualdad para las uniones heterosexuales y las uniones homosexuales”.

Finalmente, y fuera de primarias, José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano y quien ha recibido respaldo de organizaciones evangélicas, afirmó sentirse “decepcionado una vez más”.

“Nosotros no apoyaremos a ningún candidato que promueva el matrimonio homosexual y no pactaremos con ninguna fuerza política que no tenga la convicción de defender a las familias chilenas. A diferencia del actual Presidente, nosotros actuamos con convicción, consecuencia y transparencia siempre”, dijo Kast.