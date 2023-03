Monckeberg por supuesta nueva candidatura de Sebastián Piñera: “Sus dos presidencias fueron suficientes”

El senador Manuel José Ossandón (RN) impactó al mundo político tras asegurar que el ex presidente Sebastián Piñera tendría intenciones de postular a La Moneda, por tercera vez.

“Todos los cercanos tienen absolutamente rodeado al expresidente, están operando en todos los ambientes porque están convencidos de que aquí viene el ‘Lula 3’, que él puede ser por tercera vez presidente”, dijo Ossadón a T13 Radio.

En ese sentido, recalcó esta eventual candidatura sería “muy peligrosa para el sector” y que el ex mandatario no tendría “ninguna” posibilidad de llegar al sillón presidencial porque su último gobierno “fue muy malo”.

“Hay gente que le da para soñar y en ese sueño puede hacer mucho daño. Un peligro”, finalizó el legislador.

“En RN no hay nadie que esté en esa postura”

En conversación con Radio Cooperativa, Cristián Monckeberg, ex ministro durante la última gestión de Piñera, aseguró que en Renovación Nacional “no hay nadie que esté en esa postura, apoyando una alternativa de ese tipo”.

“He conversado con muchos y tampoco veo que el ex presidente tenga el mérito. Sin ir más lejos, debe ser el único que en los últimos años ha llegado a la presidencia de la República en dos oportunidades representando a nuestro sector”, señaló.

En esa línea, el también ex convencional constituyente sostuvo que “esas dos presidencias fueron suficientes y no veo al ex presidente Piñera en una tercera opción”.

“Creo que, al menos desde mi partido, no se habla ni se comenta. No es tema y cuando alguien lo ha planteado, todo el mundo dice que es la oportunidad de otro“, aseguró.

Asimismo, indicó que el ex mandatario actualmente “está jugando un rol como el del ex presidente Lagos y la ex presidenta Bachelet, y está bien. Es complejo llegar a ser ex presidente, porque genera una tensión y sus palabras no pasan en vano“.