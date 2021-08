Este viernes en CHV Noticias Central se mostró el caso de una mujer en situación de discapacidad que tuvo que bajar arrastrándose por las escaleras del Metro, ya que el ascensor no estaba funcionando y no pudo hacerlo en su silla de ruedas.

“La solución que nos daban era que bajáramos por la escalera mecánica. Pero yo no puedo hacer eso porque bajando así me caí, y me puedo enganchar del pelo, de las zapatillas y me puede pasar algo peor”, señaló Javiera, quien sufre de atrofia muscular espinal.

En ese contexto, la conductora del noticiero de CHV Noticias y CNN Chile, Mónica Rincón, se refirió a este hecho que ocurrió durante la tarde de este jueves en la estación Gruta de Lourdes del tren subterráneo.

Lee también: “Ojalá cadena perpetua”: Madres piden condenas por femicidios que llevan meses en investigación

“¿Saben por qué llamamos a las personas que tienen algún grado o tipo de discapacidad personas en situación de discapacidad? Porque todo el derecho internacional ha entendido que no tienen que padecerla hasta que los ponemos como sociedad en situación de discapacidad. Eso es lo que ha hecho la sociedad chilena con esta mujer“, sostuvo.

La periodista recalcó que “cuando no hay un ascensor para que pueda entrar a un sistema de transporte público o privado, entonces ahí su silla de ruedas o su situación la pone en situación de discapacidad. Es lo mismo que cuando no hay libros en braile para alguien que no puede leer con los ojos”.

“Cuando en vez de una rampla hay una escalera, en ese momento la silla de ruedas se pone como un impedimento porque no puede entrar a un lugar que debiera tener igual que todos. Cuando finalmente funcionamos para la mayoría y no para todos y todas, es cuando ponemos en situación de discapacidad a alguien“, agregó.

Finalmente, concluyó que “la discapacidad no se padece a menos que como sociedad sigamos haciendo que las personas la padezcan. Somos nosotros los que hacemos que la padezcan”.