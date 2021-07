El lunes se confirmó que el ex sacerdote, condenado por el Vaticano por los delitos de abusos sexuales, pero no por la justicia, murió a los 90 años. Al respecto, la conductora de CHV Noticias y CNN Chile declaró que "se echa de menos un mea culpa de la Iglesia Católica, porque estos abusos no hubieran sido tan reiterados si no hubiera existido esa red de encubrimiento".