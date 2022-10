La emotiva despedida de Monito Vidal a su abuelo: “Vuela alto, tata Erasmo”

El martes se confirmó la muerte de Erasmo Vidal, padre del volante de la Selección Chilena Arturo Vidal. El hombre fue encontrado al interior del Club Hípico en Santiago.

Según la información entregada por el propio recinto, el individuo de 62 años fue hallado por funcionarios de seguridad, quienes se percataron de su debilitado estado de salud. Ante esto, llamaron a personal de SAMU, el que prestó servicios al afectado en el lugar.

Erasmo Vidal falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y shock hipovolémico.

Durante la jornada de ayer martes, su familia expresó diversos mensajes de despedida, al igual que sus cercanos y amigos.

Entre quienes le dedicaron palabras destaca Alonso Vidal, hijo del jugador del Flamengo y nieto de Erasmo.

“Vuela alto, tata Erasmo. Un fuerte abrazo a mis tíos, Ámbar, Sandrino y Jean Paul“, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram quien es conocido como Monito Vidal.

El pequeño youtuber agregó “en especial a mi papá (Arturo) y mi tía María Vidal. Tata descansa en paz”.

En tanto que el ex Inter de Milán, ex Juventus y ex Barcelona, además de su publicación inicial en sus redes sociales, posteriormente también compartió un segundo post.

“Vuela alto, querido viejo”, escribió.