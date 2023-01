Monsalve descarta primera hipótesis en asesinato de PDI en La Cisterna: “No fue un portonazo”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó este miércoles el homicidio del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso, ocurrido en La Cisterna durante la noche del martes. Tras sostener una reunión con el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, la autoridad indicó que “hay que ser muy prudentes” en este caso de connotación nacional, por lo que “hay que esperar que se aclaren las circunstancias y, según información de la PDI, no se da este asesinato en el marco de un portonazo“.”Queremos que la investigación sea exitosa, que los responsables puedan ser identificados con prontitud y la mejor forma de colaborar es (con) la reserva de esa tarea“, añadió. Por su parte, el fiscal nacional indicó que el persecutor “Héctor Barros me informó que se iba a abocar personalmente a dirigir esa investigación, pero respecto de las diligencias no haré declaraciones en particular”.