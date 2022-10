Monsalve: “Pareciera que organizaciones como la CAM tuvieron mejor voluntad de diálogo con el gobierno de Piñera”

Un balance de su gestión en materia de seguridad realizó este miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, haciendo especial incapié en el trabajo realizado en la Macrozona Sur desde marzo de este año.

En entrevista con Vía X, Monsalve descartó que los grupos violentistas modifiquen su actuar tras la detención de Héctor Llaitul y cuestionó la disposición de diálogo que han mostrado estas mismas organizaciones que reivindican el uso de violencia para visibilizar sus demandas en la zona.

“Pareciera ser que las organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco, como otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur, tuvieron mejor voluntad de diálogo con el gobierno del ex presidente Piñera que con este gobierno“, sostuvo el subsecretario.

Además, agregó que “estuvieron más dispuestos a conversar y a sentarse con el gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda centroizquierda, si es que lo queremos caracterizar así”.

Junto con ello, la autoridad planteó que estas organizaciones han optado por elegir la violencia en lugar de ir por el camino del diálogo, afirmando que han expresado públicamente estar en contra del proceso constituyente.

“Las organizaciones que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública, no están por el diálogo, no estuvieron, no están por el proceso constituyente tampoco y su política es muy clara: el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio“, manifestó Monsalve.

Además, el subscretario del Interior tuvo palabras para la situación de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, que fue citada a declarar tras conocerse que su asesora se contactó con el ex líder de la CAM, Héctor Llaitul.

“El gobierno tiene voluntad de dialogar y conversar, pero la barrera, el límite, la frontera de ese diálogo no es una decisión individual, es una política de obierno y el presidente de la República había sido muy claro respecto a la frontera de esa conversación: había dicho ‘vamos a conversar con todos quienes quieren paz, pero aquellos que ejercen hechos de violencia, hacen uso de armas, amenazan, amedrentan o agreden o colocan en riesgo la vida de las personas, para ellos hay una respuesta que es el Estado de derecho'”, explicó.

Sobre la salida de Vega del gabinete, en tanto, Monsalve aseguró que su renuncia tuvo relación con “un criterio político” y no con la causa judicial. “Lo que ocurre es que la decisión de con quién se conversa es una decisión de gobierno, no es una decisión individual”, puntualizó el subsecretario.