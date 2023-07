Monsalve respondió a parlamentarios por inédito robo en Min. de Desarrollo Social: “No corresponde especular”

Manuel Monsalve, ministro (s) del Interior, se refirió al robo ocurrido en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y que ha despertado suspicacias entre parlamentarios, incluyendo a algunos del oficialismo. Al respecto señaló que “tienen derecho a tener una opinión y yo no voy a cuestionar eso, pero lo que espero que nos interese a todos no es especular, sino que los delitos se aclaren y para ello es fundamental la tarea del Ministerio Público”. “Como gobierno esperamos que se aclare con prontitud primero los autores y segundo las causas”. Sobre el hecho en sí, sostuvo que “esto ocurre con cierta frecuencia. Sólo un par de meses atrás, en una dependencia de Carabineros, se utilizó un procedimiento bastante parecido“. Finalmente expuso que “a los ministros no les corresponde especular y, por lo tanto, no voy a entrar a un proceso de especulación respecto a las causas”.