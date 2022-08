“Para derribar mitos”: Detallaron que líder en Chile del Tren de Aragua ingresó por paso habilitado

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró este martes que el principal líder en Chile de un peligroso grupo de sicarios, llamados el Tren de Aragua, no ingresó al país mediante un paso no habilitado, sino que tenía visa.

En un punto de prensa en el Congreso, la autoridad destacó que “los integrantes del Tren de Aragua que fueron imputados en marzo del 2022 están en la cárcel“.

“Diez de ellos fueron conectados de manera veraz con la agrupación, tenían un líder que se relacionaba directamente con el líder (de la agrupación) en Venezuela, y hoy está en la cárcel“, añadió.

Asimismo, Monsalve destacó que “para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua, que está en la cárcel, y que tiene como apodo Estrella, tiene una visa temporaria, entregada en julio de 2019″.

“El principal líder del Tren de Aragua no ingresó por paso no habilitado, no ingresó escondido, ingresó primero con una visa de turista en 2017 y después una temporaria el 29 de julio del 2019“, precisó.

Es por todo lo anterior que el ex diputado aseveró que “las capacidades de las instituciones del Estado de Chile identificaron a quienes eran integrantes de la célula del Tren de Aragua y los tienen en la cárcel”.

“Queremos dar señales de tranquilidad, de que se lucha contra el crimen organizado y que tenemos instituciones que son capaces de identificarlos, detenerlos y enviarlos a la cárcel“, concluyó.

Los miembros de El Tren de Aragua fueron detenidos en distintos sectores del país, como Alto Hospicio, Quilpué y Quillota.