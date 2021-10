Continúan las dudas respecto a la votación que tendrá el cuarto retiro en la Sala del Senado, proyecto que retomará su discusión la próxima semana en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

En esta ocasión, fue el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, Carlos Montes, el que abrió las dudas respecto al respaldo que hay de la oposición a la iniciativa, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario fue consultado respecto cómo sufragará sobre la reforma constitucional, aclarando que “a mí no me gusta y me es muy difícil llegar a votar a favor por todo lo que implica”.

“Estamos en una discusión y buscando alternativas y soluciones. Yo no estoy por votar a favor del cuarto retiro”, enfatizó.

Consultado si ya tenía tomada su decisión de rechazar el cuarto retiro una vez que sea analizado por la Sala, Montes respondió que “no, yo estoy abierto a conversar distintas alternativas, en la medida que superen el proyecto presentado por la Cámara de Diputados. Ese proyecto, en los términos que está, yo no lo puedo aprobar”.

En tanto, el senador PS desestimó que esto pueda afectar a la candidata presidencial del sector, Yasna Provoste, en caso de que la oposición no logre alinearse en el tema, ya que consideró que “ella está justamente tratando de construir una alternativa, ese es un proceso que no está cerrado ni terminado ni mucho menos”.

“Aquí hay una cuestión que está en curso, por lo tanto, veamos cuál va a ser el desempeño de la candidata respecto de esto, porque usted supone cosas, pero veamos de aquí a que esto termine”, sentenció.