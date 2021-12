El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, hizo una revelación que no pasó desapercibida en el escenario nacional.

En conversación con Don Francisco en el programa Las caras de La Moneda, el diputado reconoció que en su adolescencia estuvo enamorado de una famosa actriz chilena.

Se trata de Montserrat Ballarín, la intérprete que actualmente es pareja de Francisco “Chapu” Puelles, con quien tiene un hijo.

“Debe haber sido el año 2001. En esa época tenía esos tiernos 14 o 15 años. Estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que muchos de ustedes seguramente conocen. Era dos años menor que yo. Hoy es actriz y tremenda profesional. Se llama Montserrat Ballarín”, contó el frenteamplista.

“Me acuerdo que era un día de lluvia y que fui a su casa. Me decidí y dije ‘le voy a decir’, después de haber pensado y sufrido, ya que era muy tímido. Llegué mojado entero y ella me recibió en la mampara de su casa, y le confesé que estaba perdidamente enamorado de ella”, relató el parlamentario.

“En ese momento me mira a los ojos y me responde con su habitual dulzura: ‘¡Ay Gabriel que tierno!’ y me da un abrazo. Fue una sentencia de muerte para un joven enamorado. Yo diría que ese fue mi primer corazón roto”, expresó.

“Usted está muy vivo”

El magallánico se tomó el momento con humor y lo publicó en su cuenta de Instagram, etiquetando a la actriz, quien respondió entre risas a su revelación.

“Jajajajajaja, pero candidato!! La amistad JAMÁS será una sentencia de muerte”, replicó la intérprete, agregando, además, que “usted está muy vivo”.