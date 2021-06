El analista y académico de la universidad de Talca, Mauricio Morales, comentó el debate de primarias presidenciales que protagonizaron el diputado Gabriel Boric (CS) y el alcalde Daniel Jadue (PC), el que fue transmitido por CNN Chile y CHV Noticias la noche del martes.

“Los debates con guante blanco dan la sensación que no hay diferencias programáticas entre los candidatos, pero en esta oportunidad sí existieron“, sostuvo el analista en entrevista con CNN Chile, quien complementó que “Boric le señala a Jadue que los alcaldes están para gobernar el municipio y no para hacer estudios médicos. En DD.HH., Boric fue bastante crítico a la situación de Venezuela y Nicaragua. Y en tercer lugar, en los acuerdos del 15 de noviembre”.

Según el analista, las cartas de Apruebo Dignidad “resguardaron el espíritu de coalición, cuestión que no existió en el debate de Chile Vamos, pero también hicieron diferencias programáticas bien claras. En el caso de Boric, hablándole a una izquierda democrática, porque sabe que más a la izquierda no puede crecer”.

“Esta coalición se ha ido construyendo de abajo hacia arriba y lo que están resguardando es la posición de una coalición capaz de ser competitiva en primera vuelta. No les costará mucho escribir un programa de gobierno después de las primarias, porque hay coincidencias muy evidentes, cuestión que no va suceder de manera tan natural en Chile Vamos, pero no porque existan diferencias tan de fondo, sino porque la pelea era por quién era más o menos amigo de Cristian Larroulet”, argumentó.

También comentó que “salió mejor parado Boric, porque se posicionó como el candidato más institucional de los dos, el más claro en las tres dimensiones mencionadas: pandemia, respecto al rol de la ciencia; DD.HH., considerando experiencia internacional en América Latina; y los acuerdos políticos del 15 de noviembre”.

Es por lo anterior que adelantó que “Boric va a empezar a ser atractivo para votantes del PS que no creen o no ven opciones en Narváez y que tampoco quieren un pacto con la DC“, por lo que también “podría entusiasmar a esa base de la izquierda democrática a la que le habló de manera directa”.

Por otra parte, el académico de la U. de Talca aseguró que “Jadue está confirmando que conquista a los sectores más intensos ideológicamente y con eso se puede ganar una primaria, pero difícilmente se puede ganar una primera vuelta“.

En tanto que del adversario del candidato comunista en la primaria, Morales declaró que “Boric fue capaz de emplazar a Jadue, que no es fácil porque tiene una habilidad argumentativa bien difícil de superar. Estos actos de valentía política le dan algún crédito electoral”. Además, “no dejó lugar a dudas con su compromiso irrestricto con los DD.HH.”.

“Claramente Boric tuvo mejor desempeño y en Chile Vamos creo que el candidato ganador fue Lavín, porque fue un espectador respecto de las peleas de Desbordes, Sichel y Briones, e intentó salir de la pelea chica y posicionarse como estadista”.

El domingo 18 de julio se realizarán las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad entre Boric y Jadue, y también las de Chile Vamos, donde competirán Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (independiente).