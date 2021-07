(Agencia UNO/CHVNoticias) – El diputado de Renovación Nacional (RN) Camilo Morán pidió al Ministerio de Educación (Mineduc) que declare el retorno a clases presenciales como un tema de “emergencia nacional”.

Esto ante la negativa de algunos municipios y del Colegio de Profesores de reabrir los recintos educacionales. El parlamentario pidió que se termine con “la pelea chica y se abra el diálogo”.

Moran declaró que “se necesita volver a clases presenciales. Lo pide hasta Unicef. Es urgente que el Mineduc declare la educación de nuestros escolares como tema de emergencia nacional. Mesa de trabajo -en serio- con todos los actores ahora”.

El diputado justificó que este es un tema de emergencia nacional luego de los resultados – en el mes de mayo- del Diagnóstico Integral de Aprendizajes, donde se señala por ejemplo, que en medio de la pandemia, alumnos entre sexto básico a cuarto medio no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemática. En esa línea, en segundo medio los estudiantes aprendieron solo un 27% de su materia.

“Entre sexto básico a cuarto medio los estudiantes no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemáticas. Debemos hacernos cargos y dejar la pelea chica“, detalló.

Hay que señalar además que hoy Unicef Chile también abogó por la reapertura de los colegios debido a que esto “permitirá a las comunidades educativas reencontrarse y ofrecer a niños, niñas y adolescentes un espacio de aprendizaje que favorezca el desarrollo integral de sus capacidades”.

