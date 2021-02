El senador Iván Moreira (UDI) evaluó su futuro en la política de cara a las próximas elecciones parlamentarias, donde espera ser reelecto en representación de la Región de Los Lagos.

“Creo que he sido un defensor de la región, y como defensor de la región creo que me he ganado un espacio y finalmente, los chilenos saben de mi conducta, que soy un hombre de una sola línea. Y creo que de algo servirá mi voluntad de no haber abandonado a la gente cuando más lo necesitó cuando le dije sí al 10%”, dijo el parlamentario en entrevista con Bío Bío Chile.

En esta misma línea, sostuvo que tiene “la sensación térmica” de que será elegido nuevamente: “Será mi última elección parlamentaria”, aclaró.

“Este sería mi último desafío senatorial y luego todos tenemos derecho a querer, a sentir, a pensar ser candidato presidencial el año 2025“, anunció.

Sin embargo, en caso de cumplir con su anhelo presidencial, enfatizó que no se retirará de la política. “A mí me van a sacar en un cajón de la política. La política y la familia es mi vida, así que mientras yo pueda estar, voy a estar, ya sea como parlamentario o en cualquier cargo de Gobierno en el futuro”, expresó.

En cuanto al actual panorama de presidenciales, manifestó su apoyo al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín: “Me parece que la UDI nunca había estado en la mejor posición de llegar con un candidato propio a La Moneda”.