El senador Iván Moreira (UDI) se refirió a la decisión del Gobierno de llevar el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales al Tribunal Constitucional, iniciativa que este lunes se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Al respecto, el parlamentario oficialista dijo que “espero que el Gobierno haga una reflexión de los costos políticos. Esto va a tener un costo político al Gobierno si va al Tribunal Constitucional”.

“Vamos a aprobar (el proyecto) en el Senado porque están los votos, en eso no hay discusión, se va a aprobar en el Congreso. El problema está en que después van a apuntar con el dedo al presidente, al Gobierno y a nosotros, porque fue nuestro gobierno en definitiva el que paró este tercer retiro”, indicó.

Moreira fue tajante en señalar, además, que “esto va a tener consecuencias nefastas en las próximas elecciones que tenemos en abril, y posteriormente las presidenciales y parlamentarias”.

Por otro lado, el senador Álvaro Elizalde (PS) señaló que “creemos que el Gobierno ha sido tacaño. El presidente no ha actuado con la generosidad necesaria. Yo creo que él no dimensiona la crisis, porque a él en lo personal le ha ido muy bien. Su fortuna ha seguido creciendo. Pero no es lo que está ocurriendo con las familias chilenas, que se han visto muy afectadas como consecuencia de la pandemia”.

“Espero que el Presidente de la República tome conciencia de lo que está viviendo el país y por lo tanto no recurra al Tribunal Constitucional. Por lo demás, en el fallo que le sirve de precedente, hubo un empate y dirimió la presidenta del órgano, que fue colaboradora cercana del presidente Piñera en su primer gobierno. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una mayoría sólida y sustantiva en el propio Tribunal Constitucional”, indicó.