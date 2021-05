Continúa la pugna al interior de la UDI por la cantidad de precandidatos presidenciales que llevará el gremialismo a las primarias de Chile Vamos.

El domingo fue una jornada declaraciones cruzadas. Por una parte, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, insistió en que el partido debe llevar un solo candidato y que “este no es un problema de género, es cómo hacemos para ganarle a Jiles o Jadue en segunda vuelta”.

Posteriormente, su par de Providencia, Evelyn Matthei, pidió en CHV Noticias “menos cocina” y declaró que “probablemente me van a dejar fuera” de la carrera presidencial, acusando que las mujeres tienen más dificultades para acceder a cargos de poder. Anteriormente, instó a que se considerara su candidatura considerando que era la única carta presidencial femenina en el sector.

Es así como este lunes se sumó una nueva voz al debate. El senador Iván Moreira (UDI) se cuadró con la tesis del jefe comunal de Las Condes y reiteró que la decisión no tiene que ver con el género del o la abanderada de la UDI.

“Por favor, no llevemos esta discusión a un tema de género, sino exclusivamente a una estrategia electoral y de proyección del candidato o candidata que pueda ganar en segunda vuelta y ese es Joaquín Lavín”, manifestó.

Según el legislador, el alcalde “cuenta con más del 90% de apoyo en el Consejo General, el que democráticamente va a tener que decidir quién será nuestro abanderado en las primarias de Chile Vamos“.

“No corresponde generar un clima artificial negativo de visión porque no lo hay, no ahora, ni mañana. El mal clima lo quieren generar un par de senadoras o senadores que lo único que buscan es dañar a la nueva directiva y a Joaquín Lavín, y se aprovechan de esta coyuntura, en la que Evelyn Matthei ha expresado sus molestias con desear ser la candidata de la UDI a través de un mecanismo que nos garantiza la derrota y no da lo mismo”, argumentó Moreira.

Finalmente, concluyó que “la UDI tiene su institucionalidad y hay que respetarla”.