El senador de la UDI Iván Moreira advirtió que en su sector harán hasta “lo imposible” para que el candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, no llegue a La Moneda. Esto luego que la colectividad inscribiera la primaria junto al candidato de Convergencia Social (CS), el diputado Gabriel Boric.

Durante su participación en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Moreira se alegró del drama político ocurrido el miércoles, jornada en que el Partido Socialista (PS) se bajó de la primaria tras acusar un veto al PPD y al Partido Liberal (PL).

“Qué bueno que haya pasado lo que pasó. Se desenmascaró la izquierda, sabemos quién es el Partido Comunista. Uno podrá tener diferencias con el PPD, con la DC, con el PS, pero ellos fueron capaces de darle gobernabilidad a Chile, y eso se le reconoce y se le respeta”, afirmó el senador en conversación con los conductores, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, y los otros dos participantes, el candidato de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, y el presidente interino del PPD, Francisco Vidal.

“Hoy día vemos un PC donde lo que reina es el odio, la venganza, la actitud desafiante, no solamente del candidato presidencial. Es malo para Chile y en las urnas vamos a hacer todo lo imposible para que Daniel Jadue no gane, porque eso sería el descalabro”, advirtió.

Según Moreira, “los comunistas de Chile no han entendido nada de nada, están viviendo un momento glorioso, la calle quizás está con él, pero no tienen todavía los votos suficientes”.

Finalmente, el senador UDI sostuvo que Jadue “le va a hacer un daño al país”.

“Jadue no se come las guaguas, yo no digo eso, pero sí que tiene una mirada verdaderamente al mejor estilo de los tipos de gobierno -para no hablar de dictaduras- socialistas o de izquierda que hay en el mundo”, concluyó.