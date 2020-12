El proyecto del indulto a detenidos durante el estallido social sigue generando reacciones en la oposición como el oficialismo, sector que se cuadró con el presidente Sebastián Piñera, quien rechazó la iniciativa y adelantó que presentará un veto presidencial si avanza en el parlamento.

Ese fue el tema que calentó la discusión entre el senador Iván Moreira (UDI) y el ex candidato presencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) en Contigo en la Mañana de Chilevisión. El líder del PRO sostuvo que “si a alguien le gustan los indultos es a él”, en relación a la moción de un sector del oficialismo por la detenidos de Punta Peuco.

“Su sector se dedicó a hablar de los presos de Punta Peuco y nos querían hacer llorar con gente que violó (Derechos Humanos), no pide perdón y hay que sacarlos de la cárcel porque les da pena a ustedes. Bueno, tengo empatía pero con todos y con todas si hay arrepentimiento”, añadió. “Es una falta de empatía suya“, concluyó ME-O.

Ante esto, el senador respondió que “quiero decir que no mienta, cómo me esta diciendo a mi a indulto a los violadores. Los DD.HH. deben ser para todos iguales, pero ustedes son sesgados”, aseveró.

Junto a esto, cuestionó que “tú no tienes piedad con el que piensa distinto, tú tienes piedad con los tuyos, eso no es buscar la paz“. “En Chile no hay presos políticos”, agregó.

Tras una intervención de Julio César Rodríguez, Moreria criticó que “siento que me llaman a llorar sobre los hombros por estos pobrecitos, estos pobrecitos son golpistas, son violentistas, estos pobrecitos son saqueadores“.

“Aquí estamos siendo muy empáticos con los del estallido social, que para mí el 99% son golpistas, ladrones, que se aprovecharon de la circunstancia del país”, finalizó.

Tras esto, Enríquez Ominami tomó la palabra para indicar que “sea justo”, instante en el que Moreira reiteró que tú no eres justo, tú mientes”. Lo que llevó a que ME-O pidiera no ser interrumpido por “un mínimo de educación”.

“¿Qué educación tienes tú?”, replicó el senador, ante lo que el ex aspirante a La Moneda le replicó “cállese, está bueno. Le pido que sea legislador, no militante de la UDI, que sea senador, la ley es para todos por igual”.