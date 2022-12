Por qué Michelle Bachelet fue involucrada en demanda de Natalia Compagnon a Sebastián Dávalos

Natalia Compagnon y Sebastian Dávalos nuevamente están en el foco de la opinión pública al atravesar una batalla legal por el desalojo de la vivienda que compartieron durante su matrimonio y, además, la deuda de pensión alimenticia que el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet mantiene.

En cuanto al primer hecho mencionado, cabe señalar que Compagnon fue notificada para desalojar la casa donde vive con su hijos y su madre. Esto, después que Dávalos vendiera el inmueble a su actual pareja, la doctora María José Cordero.

Sin embargo, la otra arista que apunta a la pensión de alimentos, fue explicada por Ilan Eck, el abogado de Natalia Compagnon, a CHV Noticias, indicando que desde que su representada se separó de Dávalos, cuenta con una regulación de hecho.

Pero, según el defensor, el ex director del Área Sociocultural de la Presidencia no ha pagado nada de lo acordado a sus hijos. Una deuda que podría recaer sobre la ex mandataria.

El motivo detrás de esto se basa en que la demanda interpuesta este martes 13 de diciembre por parte de Compagnon también apuntaría a otras personas cercanas a su ex marido, en este caso a la ex presidenta Bachelet.

De esa manera, es que la otrora mandataria podría asumir lo adeudado, considerando además que su hijo se encuentra fuera de Chile hace casi tres meses porque se mantiene en España estudiando un Máster en Comunicación Política.

“El señor Dávalos se había comprometido a cancelar lo que dice relación con la educación de los menores, para lo que entregó cheques a los colegios que lamentablemente salieron protestados“, aseguró Ilan Eck, abogado defensor.

Además, sostuvo que “en segundo lugar, también se iba a hacer cargo de la salud de los menores, respecto de los cuales -al igual que la educación- tampoco se encuentra al día“.

Por lo tanto, en caso que Dávalos no cumpla con la eventual obligación que le interpondría el Tribunal, podría ingresar al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

CHV Noticias solicitó una entrevista con Dávalos, pero tanto él como su abogada declinaron referirse al tema.