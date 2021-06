El director jurídico de la Municipalidad de San Miguel, Armando Aravena, denunció que la concejala Carolina Onofri (RN) reveló públicamente su orientación sexual sin su consentimiento.

Debido a esto, interpuso un recurso de protección con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“Nunca he declarado pública, ni privadamente mi orientación sexual, cuestión que tampoco oculto, pero no tiene por qué ser publicada, difundida ni comentada mediante redes sociales por terceras personas no autorizadas por mí”, declaró Aravena.

En la misma línea, agregó que “la discriminación se produjo mediante el asedio propiciado por la concejala en razón de mi orientación sexual” y “explicita en sus redes sociales del siguiente modo: ‘es homosexual declarado y casado’”.

De acuerdo al director jurídico, habría sufrido “acosos” por parte de la concejala luego de que la denunciara ante la Contraloría por “mal uso de dineros públicos que hizo durante la reciente campaña electoral”.

“La concejala ha orquestado una serie de ataques hacia mi persona, sintiéndose en todo momento perseguida por mi actuar, en circunstancias que yo solamente cumplí con las leyes de probidad administrativa”, explicó.

Es por esto que argumentó que “no debió haber utilizado sus redes sociales para denostar mi orientación sexual, argumentando como excusa epítetos que yo emití en la sesión Concejo del pasado 25 de mayo, pero que no iban dirigidos a ella, cuestión fácilmente demostrable con la grabación de ese momento”.

En tanto que el vocero del Movilh, Oscar Rementería, añadió que “la concejala ha explicitado homofobia, en tanto a partir de un conflicto administrativo abusó de la orientación sexual de un funcionario, dándola a conocer públicamente sin su consentimiento, invadiendo su vida privada y dañando su dignidad”.

CHV Noticias se intentó contactar con la concejala Carolina Onofri para obtener su declaración, pero, hasta el momento de redacción de esta nota, no hubo respuesta.