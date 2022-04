Movilh felicita a Enrique Paris tras referirse a su orientación sexual: “Un paso de libertad y visibilidad”

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual valoró las declaraciones del ex ministro de Salud, quien por primera vez habló del tema de manera pública y reveló que cuando tenía 35 años "me di cuenta que no iba a hacer una vida con una mujer".