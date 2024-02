Ignacio Guerrero, sobreviviente de accidente en Lago Ranco en que murió Sebastián Piñera: “Tristeza, rabia, culpa”

Ignacio Guerrero era uno de los cuatro tripulantes del helicóptero que piloteaba Sebastián Piñera y uno de los tres sobrevivientes tras la caída de la aeronave al Lago Ranco el pasado martes.

En ese contexto, Guerrero habló con el medio Ex-Ante, donde abordó su sentir tras la tragedia. “Me pregunto ¿por qué no hice esto? Y si hubiera hecho esto, no habría pasado lo otro. Bueno, indudablemente, si yo hubiera dicho no nos vamos…“.

Al ser consultado sobre el accidente, afirmó: “Mira, fue muy rápido, pero no quiero entrar en eso. Sentimientos todos. Una tristeza infinita. Una rabia. Dime la lista de sentimientos que hay y te los digo todos. Tristeza, rabia. Una especie de soledad“, afirmó.

“También un grado de culpa porque uno dice, ‘¿dónde pude yo haber hecho algo distinto? ¿Por qué no lo hice?’. Si lo hubiese hecho: ¿Qué habría pasado? Y te empiezas a pasar toda esta película, porque como es tan catastrófico el desenlace final, uno dice, pucha, ‘debería haber hecho todo y no lo hice'”.

Excelente piloto y admiración por Sebastián Piñera

Ignacio Guerrero fue amigo de Sebastián Piñera por 50 años y reveló que junto al ex presidente realizó “miles” de viajes en helicóptero, ya que Piñera era un “muy buen piloto, un piloto maravilloso”, aseguró.

Antes de cerrar, el empresario destacó la inteligencia y el lado más humano de Piñera: “Siento un orgullo infinito de cada aspecto de su vida, de su inteligencia, de su sentido del humor, su preocupación por el resto. Si a alguien le pasaba algo el presidente inmediatamente lo llamaba. Era continuo por las preocupaciones más mínimas de las personas, fueran cercanos o lejanas”.

