Mujer de 75 años denuncia que le aplicaron una droga de sumisión para robarle dinero y joyas

Iba a realizar unos trámites, pero en el camino, denuncia que fue drogada y llevada a distintos puntos para robarle dinero y joyas, incluso, desde su propia casa. Es la denuncia que realiza una mujer de 75 años, quien señala que fue abordada por una mujer en plena calle, la que le habría aplicado una droga de sumisión. Este sería el segundo caso en menos de un mes. “Sentía que me iba a caer y estas personas me agarraban del brazo y del hombro. El tipo me dijo ‘vamos al banco y vas a sacar toda la plata’“, afirmó la mujer, que en una sucursal bancaria cercana a Plaza Egaña giró $900 mil pesos.