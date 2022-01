Una violenta agresión se produjo este lunes por la tarde en la estación Ñuble del Metro de Santiago, donde una mujer fue golpeada por un músico que estaba cantando en el lugar.

El hecho quedó registrado a través de un video en el que se muestra que la víctima le pide al artista callejero que se coloque la mascarilla ya que no la estaba portando, lo que generó una furiosa reacción.

El individuó comenzó a forcejear con la mujer y posteriormente la golpeó con el micrófono a plena vista del resto de los pasajeros, quienes se mantuvieron sentados y observando cómo se daba la preocupante situación.

En conversación con CHV Noticias, la víctima relató el momento y contó que “le pedí que se pusiera la mascarilla y como que se hizo el loco, miró para otro lado varias veces y al final me dijo ‘si quieres llama los guardias’. Le dije: ‘no quiero llamar a los guardias, quiero que te pongas la mascarilla’”.

Posteriormente, señaló que no tenía inconvenientes con la música, sino que pidió que usara el cubrebocas “por un asunto de empatía”, lo que no fue tomado de la mejor manera por el agresor.

“A partir de eso, me pegó con el micrófono. Yo se lo quité de la mano y luego, como se veía en el video, me agarró el micrófono de vuelta y me pegó de nuevo. Se ve como un cable que él tira que son mis audífonos. Los rompió”, añadió.

La mujer confesó que tiene algunos rasguños, pero nada de gravedad. Debido a esto es que optó por no realizar la denuncia y prefiere que este hecho se visibilice a través de las redes sociales.

Desde Metro aseguraron que para poder actuar de manera judicial se debe realizar la denuncia a Carabineros, lo que finalmente fue desestimado por la usuaria. De igual modo, llamaron a alertar estas situaciones a los guardias de seguridad.