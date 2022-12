“Estuve muda como media hora”: Mujer apostó mil pesos en el casino y ganó más de $53 millones

Hay personas que nacen con suerte o son “golpeadas” por ella en ciertos momentos de su vida. Eso es lo que le ocurrió a una mujer chilena que ganó más de $53 millones solo apostando mil pesos.

En total, la mujer, quien prefirió ocultar su identidad, ganó $53.765.744, una apuesta que realizó en el casino Monticello durante el pasado 12 de diciembre.

“Fue un regalo adelantado del Viejito Pascuero (…) Voy al casino porque me gusta pasarla bien, me distrae”, dijo la ganadora a El Tipógrafo.

Según el citado medio, la mujer es una empresaria que está a cargo de restaurantes, discotecas y colegios, entre otras.

De acuerdo a lo que reveló, apostó $1.000, porque solo juega con esos billetes, pero no acertó a la primera, sino que a la cuarta vez. “Me di cuenta de inmediato que había ganado”, comentó.

“Algunas personas comenzaron a acercarse para felicitarme, me hablaban, pero yo no podía responderles de la impresión que tenía. Estuve muda como media hora (…) menos mal que no gané de inmediato en la primera apuesta que hice en esa máquina, yo creo que ahí me da un ataque”, confesó.

Luego de volver a su casa para descansar, la mujer comentó que “dormí muy bien esa noche” y que pensó que le “costaría, pero estaba muy cansada después de tanta emoción”.