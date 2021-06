“En marzo del año pasado tuve una operación de emergencia de colon. Quedé bien, pero lamentablemente tengo una metástasis en el hígado”, cuenta Lorena Parra. Esta metástasis puede tratarla sólo con quimioterapia, operaciones y millonarios medicamentos. La alternativa que encontró fue rifar su departamento. “Nos quedamos de brazos cruzados. Yo tenía una peluquería y una cafetería, pero tuve que cerrar todo”, señala Lorena. Todo comenzó hace un año y medio cuando le comenzaron a dar fuertes dolores. Pensó que era su útero, pero un especialista le entregó el diagnóstico real: Era cáncer de colon. Una vez que sus ahorros se acabaron tuvo que recurrir a sus pertenencias. “Tengo que moverme para poder pagar mis exámenes, porque en el hospital no hay máquinas, no hay recursos. Hice una rifa chica que me dio un millón, donde se fueron un anillo, una cartera, un reloj, todo de gran valor”, reveló. Pero esto no fue suficiente. Entonces junto a su esposo e hijos tomaron la decisión de vender su departamento en Santiago Centro. “El último recurso que nos queda, que fue que compramos un departamento al contado cuando había dinero, porque se juntaba y teníamos para la vejez, lo estoy rifando y con eso estoy pagando mis drogas”, contó Lorena.