Una mujer diagnosticada con un cáncer terminal pide que el sistema de salud le otorgue un costoso medicamento para seguir viviendo. Mientras tanto, intenta financiar su tratamiento a través de campañas por Facebook. Pese a que su remedio no está considerado en el GES, el tiempo se le agota y sólo la autorización por parte del Ministerio de Salud podría prolongar su vida. El drama de esta emprendedora, madre de dos hijas, lo conocimos en diciembre de 2020. Tras divulgar su caso, el Minsal autorizó la entrega del remedio Crizotinib, que hoy ya no le hace efecto. Por el desarrollo de su cáncer pulmonar en etapa 4 avanzada, hoy requiere otro llamado Alectinib, pero desde el Hospital San Juan de Dios le respondieron que el Comité de Alto Costo del Minsal rechazó la entrega de este fármaco. “Ellos deciden que yo no tengo ninguna probabilidad de recuperación y que por eso no van a invertir $5,4 millones en mí, así lo siento yo y así lo sentimos todos los que estamos en esta misma lucha”, aseguró Lylian Orellana. La senadora Marcela Sabat señala que “nosotros por lo que hoy día estamos abogando es por que en esta nueva Constitución quizás se pueda abordar el tema de la salud como un derecho”. La parlamentaria intervino para ayudar a acelerar los procesos burocráticos sobre los que pende el delgado hilo de la vida y la muerte de Lylian y de otros pacientes que requieren con urgencia este medicamento, no considerado como parte del GES.