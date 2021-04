Durante la emisión del matinal Contigo en la mañana, una mujer se acercó para manifestar su reclamo por una insólita situación.

Marcelina, oriunda del pueblo de Pichingal, en la comuna de Molina, Región del Maule, contó que donde vive no tiene Internet y tampoco sabe usarlo. “Yo gano una jubilación de $157 mil, lo cual un puro remedio, que es el Montelukast, me vale $35 mil, me gasto más de $80 mil en remedios“, expresó.

Al llegar a un sucursal de ChileAtiende en Curicó le informaron que tenía cinco bonos IFE que acumulan $425 mil. “Nunca supe que tenía esos bonos, porque toda mi pensión y aguinaldo me lo pagan por Cuenta RUT, pero la pillería está aquí: me lo dieron presencial”, explicó.

Sumado a lo anterior, le indicaron que los beneficios estaban vencidos y que para solucionar esta situación debía dirigirse a una sucursal en Santiago de manera presencial. “Llegué al ChileAtiende de Macúl con Irrarázaval y me dijeron que esos bonos se perdieron y que el único que se podía rescatar es uno de $25 mil que se vencía en diciembre”, afirmó.

Reclamo contra el presidente

Ante la molestia que siente por la situación que está viviendo, la mujer envió un mensaje para el presidente de la República, Sebastián Piñera, luego que se oficializara que recurrirá al TC por el tercer retiro del 10%.

“Señor presidente, el 10% no lo queremos para vacaciones es para pagársela al retail, ¿de dónde sacamos la comida? Porque nosotros sacamos la comida fiada y tenemos que ir a pagársela a ellos (…) porque ustedes con tres días de atrasos en una letra, están llamando todos los días para pagar”, aseveró.

Asimismo, agregó “¿hasta cuándo se van a reír de la gente? Si nosotros los viejos pasamos dictadura, hambre, de todo. Y en el Congreso, ¿por qué la derecha no pusieron el permanente y sí el transitorio? porque sabían que el presidente nos iba a quitar el 10%”.

“El presidente fue un cobarde en no dar la cara anoche, debería haber dado la cara y no mandar al Delgado que fue alcalde, sabe lo que sufre la gente y el hambre. Fue cobarde en venir a dar él la noticia que iban a ir al TC. La primera dama que diga de una buena vez que a los pobres abuelos que tiene en Molina y quizás en cuántos pueblos más, no les está dando el pasaje”, cerró.