Le traspasó cocaína al amamantarla: Mujer fue condenada a 15 años de cárcel por muerte de su recién nacida

El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 15 años y 1 día a una mujer de 37 años luego de haber determinado su responsabilidad en el fallecimiento de su bebé recién nacida.

El hecho, que fue informado el pasado jueves por el Poder Judicial, se remonta a 2017, cuando la condenada dio a luz a su guagua en el Hospital Gustavo Fricke de la mencionada comuna. En ese contexto, la mujer se encontraba a la espera de los resultados de unos exámenes de droga, lo que motivó que huyera del recinto médico junto a su hija porque sabía que los chequeos darían positivo.

Así lo consignó LUN, que detalla que la mujer indicó en el juicio que “me fui del hospital porque sabía que el examen iba a salir positivo, me imaginé que me la iban a quitar y llevarla al Sename. Esos días paseamos, fuimos a la playa y a los juegos”.

El 26 de enero, la pequeña amaneció sin signos vitales, por lo que sus padres la llevaron hasta un Sapu, donde confirmaron el deceso. De acuerdo con la autopsia del Servicio Médico Legal, la bebé sufrió un “fallo multiorgánico compatible por intoxicación por cocaína“.

Si bien la mujer se defendió diciendo que durante los días que tuvo a la recién nacida le dio relleno y no la amamantó, el fiscal de la causa, Lionel González manifestó que “la imputada consumió cocaína momentos antes y luego amamantó a su hija a sabiendas del peligro que ello representaba“.

Además, la madre señaló que “nadie me dijo que era peligroso que le diera pecho a mi bebé” y aseguró que cuando tuvo otros hijos “también me drogué y a los niños no les pasó nada”.

Finalmente, los jueces concluyeron que la mujer actuó con dolo. El fallo indica que “en base a la evidencia científica quedó absolutamente demostrado que la niña falleció a causa de la ingesta de leche materna proveniente y suministrada por una madre consumidora de cocaína. Esta sustancia, dada su condición de infante de cuatro días de vida, constituyó para ella un veneno que acabó con su corta vida”.

Según el mismo medio, la matrona Claudia Guerra de CEO Dreamoms (que asesora los procesos de maternidad) señaló que “los efectos son menos graves o más graves en relación con la cantidad y el tipo de droga que se consuma”.

Y finalizó diciendo que el consumo de cocaína “puede provocar bebés prematuros, con menos peso y talla, un perímetro cefálico más pequeño, infecciones, riesgos en el desarrollo y, como en este caso, la muerte”.