Una sorpresa mayúscula fue la que se llevó una mujer de Curanilahue al revisar su cuenta bancaria, donde, de la nada, tenía más de $6 billones.

Así contó Tabita Rain Carrillo, quien recibió un depósito por ese millonario monto en su CuentaRUT del BancoEstado, la que tiene un cupo máximo de $3 millones.

La mujer dice que trabajaba vendiendo accesorios cosméticos, por lo que recibe el dinero de sus clientas a través de transferencias bancarias, según consigna Radio Cooperativa.

Lee también: Segundo 10%: Revisa el monto máximo de la Cuenta RUT y las medidas especiales para quienes hagan el retiro

Es así como un día, una de sus clientas le comentó que no podía realizarle el depósito porque le aparecía un mensaje advirtiendo que la cuenta destino no tenía más cupo. Y cómo no, si en la cuenta le aparecía un ingreso por $6.763.092.470.380.

“Me empezaron a llamar que no podían depositar, porque decía que excedía el monto. Fui y consulté en banco en línea y ahí salía la suma de $6 billones y tanto. Me pareció raro, porque no tenía remitente y nada”, detalló.

Tabita relató que optó por no tocar ese dinero, aunque ganas no le faltaron: “La primera semana podría haber girado todo lo que yo quisiera pero no lo hice. Imagínese que llegara un vehículo, se pusiera fuera de mi casa y me quisieran matar. Quizás de dónde venía ese dinero“.

Lee también: Segundo 10%: Comisión aprobó proyecto para facilitar pago de deudas alimentarias

Eso sucedió en octubre y desde el BancoEstado explican que “se trató de una situación operativa que quedó regularizada el 2 de noviembre”.

Así lo asegura Claudia Hernández, gerente de Clientes de la entidad bancaria, quien indica que se pusieron en contacto con Tabita para explicarle lo ocurrido.

En ese contexto, relata que la cuenta se mantuvo operativa todo este tiempo para recibir abonos, pero aplicaron restricciones operativas a giros y transferencias. “Nuestra clienta puede estar tranquila respecto al funcionamiento de su CuentaRUT y los saldos que mantiene en ella”, puntualiza.