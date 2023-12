Habla mujer que denunció abuso sexual de supuesto cliente en almacén de Valdivia: “Tenía rabia”

La mujer que fue víctima de una agresión sexual mientras se encontraba trabajando en un almacén en Valdivia habló en exclusiva con CHV Noticias y relató cómo enfrentó al sujeto cuyo paradero se desconoce.

“Le pregunté si necesitaba algo y no me respondió. Me di vuelta y me dice: ‘helados’. Le indico dónde están los helados, le digo están a mi lado y atrás. Se acerca, yo estaba sacando unas hamburguesas veganas y en ese momento él me dice ‘¿y las hamburguesas veganas?'”.

Fue en ese momento cuando ocurrió el repudiable hecho que quedó registrado en cámara y que circuló ampliamente en redes sociales. Luego, la mujer reaccionó: “Lo dejo encerrado, lo empujo, él se quería ir. Le mando su patada y lo dejo encerrado”, recordó.

Directora Sernameg: “Estamos frente a un delito”

A lo anterior, la trabajadora del minimarket añadió: “(Después) fui a pedir ayuda al lado y ahí fue cuando me dio el llanto, el miedo, me desahogué. Fui a pedir ayuda y entraron los caballeros de al lado y le comenzaron a pegar“.

“Estamos frente a la presencia de un delito. Estamos intentando tomar contacto con la persona que se vio afectada por esta situación en la región de Valdivia, de tal manera de poner a disposición toda nuestra línea de trabajo jurídico, social y psicológico”, aseguró Priscilla Carrasco, Directora Nacional Sernameg

Si bien la agresión ocurrió el sábado 23 de diciembre, personal de Carabineros llegó recién este martes al lugar a tomar la denuncia, según constató CHV Noticias. Aunque también se puede realizar en la Policía de Investigaciones, Fiscalía y el Ministerio de la Mujer.

Víctima de abuso en almacén: “Tenía rabia”

Finalmente, la víctima espera que con la denuncia el agresor enfrente a la justicia y nadie más tenga que pasar por una situación de esta naturaleza.

“Lo que tenía era rabia porque cómo él hizo estando el negocio abierto, en pleno día. Yo a veces me pregunto qué hubiera pasado, qué me hubiera hecho él si yo no hubiera reaccionado“, expresó.





Síguenos en