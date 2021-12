Doctora, ex presidenta del Colegio Médico (Colmed), madre y ex jefa de campaña del presidente electo de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. En medio de su postnatal decidió salir a la esfera pública para liderar la cruzada presidencial. Su madre Miriam, dice su naturaleza como líder le ha permitido alcanzar metas complejas en todas y cada una de las etapas de su vida. “Miro la cara de mi hija y se lo que debo hacer. Creo necesario tomar una nueva venida”, dijo Izkia en el momento que renunció al Colmed para sumarse al equipo de trabajo de Gabriel. Junto a su hija recién nacida, se subió a un bus con una misión fundamental: recorrer Chile para conocer las mayores necesidades e inquietudes de la ciudadanía. Con respecto a su infancia, su madre reveló que cuando pequeña, con el ánimo de ayudar, ingresó a la iglesia. En ese momento, tras su destacada participación, las religiosas le hicieron saber que querían que fuera monja, no obstante terminó alejándose de la congregación para dedicarse a bailar salsa. Los expertos aseguran que está preparada para llegar al gabinete del presidente electo.