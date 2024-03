Mujer fue golpeada y secuestrada por su ex pareja en Frutillar: Sujeto está prófugo

Una mujer fue golpeada y secuestrada por su ex pareja en la comuna de Frutillar. Se trata de Lucía, quien decidió entregar su testimonio, ya que actualmente no existe ninguna medida cautelar que la proteja contra su agresor, Matías Ignacio Monsalves Hernández.

Lucía habría sufrido golpes durante un año, denunció, constató lesiones y logró escapar de su agresor. Posterior a ello, la joven comenzó rehízo su vida, sin embargo, volvió a ver violentada el pasado domingo por el sujeto.

La joven relató el primer episodio de violencia física: “Él por celos me agredió, me botó de la cama, me pateó en el suelo (…) me mojó, me dejó durmiendo en el suelo”, expresó.

Después de los terribles hechos, Lucía intentó dejar la relación pero Matías la acosaba constantemente. En ese difícil escenario, la víctima se entera que estaba embarazada.

“Estaba embarazada y me tira un mueble”

“Fui al médico por un desmayo y resultó que estaba embarazada y me tira un mueble. Y le dije ‘ten cuidado me pasaste a llevar la guatita’ (a lo que Matías respondió) ‘¡Que me importa!’. Me baja de las escaleras de las mechas, me pateó, me pego con un rifle a postón“.

Finalmente, Lucía perdió el bebe a raíz de los constantes golpes que recibía por parte de su ex pareja. Además, de no tener una red familiar cercana, el agresor le impedía trabajar por celos.

“Yo perdí la guagua de tantas patadas que me mandó (…) él no me dejaba trabajar por los celos, y siempre que mi familia me llamaba yo ‘no, si estoy bien’. Una mujer si aguanta tanto es porque no se quiere”, expresó.

Lucía es secuestrada por su ex pareja: “Me tenía amarrada”

Y fue el domingo pasado que Matías Monsalves secuestró a Lucía mientras se encontraba comprando en Purranque.

“En Purranque yo salí a comprar y él me agredió por la espalda y me subió a su auto. De repente yo abro los ojos y estábamos en camino para el campo. Me tenía amarrada, tengo todavía marcas”, detalló.

Finalmente, Lucía logró liberarse luego de que su familia pusiera una denuncia tras no saber de ella. En ese contexto, la mujer envío información sobre su ubicación lo que fue crucial para la PDI para poder encontrarla.

Sin embargo, tras percatarse de la presencia de los funcionarios policiales, Matías escapó y hasta hoy se desconoce su paradero.

Síguenos en