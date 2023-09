Mujer acusa golpiza de pastor de iglesia evangélica en Macul: “Todo por salir a fumar”

Una importante denuncia fue la que realizó Valeria Cortés en contra de un pastor y diácono de una iglesia evangélica ubicada en Macul, asegurando que fue golpeada por ambos religiosos debido a que estaba fumando en las afueras del recinto.

De acuerdo con su relato entregado a Contigo en la Mañana, el hecho sucedió cuando ya era casi de noche en la iglesia Catedral del Espíritu Santo.

“Todo por salir a fumarme un cigarro, eso es lo que más encuentro tonto”, sostuvo, explicando que la agresión ocurrió una vez que uno de estos hombres le pidió que se acercara hacia donde estaban.

“Yo fui amablemente y me empieza a amedrentar que yo no podía fumar, que no me iba a dejar entrar más a la iglesia porque era el dueño“, indicó.

Fue así como este sujeto “llega y me pega con un maletín de metal en toda la cara (…) Quedé como choqueada porque me dolía mucho la cabeza y perdí la lucidez un momento”, dijo al matinal de Chilevisión.

Testigo respalda la denuncia

Por otro lado, hay una segunda versión que respalda lo denunciado por la joven. Y es que el marido de una vecina del sector, quienes viven a casi una cuadra de la iglesia, pudo presenciar la golpiza y, al intervenir, también fue agredido por los individuos.

La mujer indicó que su esposo “sintió a una niña que gritaba y que decía que no la trataran mal, y salió corriendo”.

“Pensó mi marido que la estaban asaltando, entonces la fue a ver y en ese momento ve que la acorralan, la botan y un señor toma vuelo, y con algo en la mano le pega en la cabeza“, continuó.

Al momento de intervenir por Valeria, “lo acorralan diciendo que era el dueño de la iglesia y el otro que era el pastor de la iglesia, y le pegaron en las costillas por defender a la niña“.

“Mi marido me cuenta que había otras dos señoras adicionalmente que apoyaban el hecho“, agregó la vecina.

Desde Chilevisión intentaron tomar contacto con los acusados, sin embargo, ninguno de ellos se refirió al tema. Además, una mujer que se identificó como administradora del recinto descartó las acusaciones, aseverando que en caso de ser ciertas, ella hubiese sabido algo al respecto.

