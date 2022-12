“Por favor, retírate”: Captan a mujer impidiendo el paso de turistas a playa de Papudo

Un grupo de personas que durante el fin de semana quisieron pasar el calor en la playa Punta Puyai, en Papudo, se encontraron con un gran problema, les estaban impidiendo el paso por un camino que, según decían algunos vecinos, era privado, por lo que solo los residentes del lugar lo podían usar. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre algo así. “Tú no vives acá. Por favor, retírate”, dice la mujer que no dejó pasar a los visitantes, quien es la presidenta de la junta de vecinos.